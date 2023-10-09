رفعت: المؤتمر العربي للفلك ينعقد وسط تحديات كبيرة تواجه الأرض

انطلق الآن داخل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية (مرصد حلوان) اعمال المؤتمر العربي للفلك والجيوفيزياء الدورة الثامنة، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالى نائبًا عن وزير التعليم العالي، والدكتور علي عمر أمين الفتوى نائبًا عن مفتي الديار المصرية، والمستشار السيد علي الهاشمي مستشار رئيس دولة الإمارات للشؤون الدينية، والدكتور مشهور الواردات استاذ الفيزياء نائبًا عن رئيس الإتحاد العربي لعلوم الفضاء الفلك، و الدكتور زهير التميمي رئيس الاتحاد الدولي للجيوديسيا والجيوفزياء.

قال الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمي لشئون البحث العلمي، إن المعهد القومي البحوث الفلكية واحد من أقدم المراكز البحثية في مصر والشرق الأوسط، وأنه يسعده تواجد جميع الباحثين والعلماء من مختلف الدول الذين جاء إلى المعهد للمشاركة في أعمال المؤتمر العربي للفلك والجيوفيزياء في دورته الثامنة.

وأضاف رفعت، أن مؤتمر هذا العام ينعقد وسط تحديدات كبيرة تأثير بشكل كبير ومباشر على كوكب الأرض، حيث تشهد المنطقة نشاط زلزالي حيث بالأمس القريب ضربت الزلازل كلآ من تركيا وسوريا والمغرب، وأن التداعيات الجديدة والكبيرة لهذا النشاط الزلزالي جعلت من الاهمية بمكان المشاركة الدولية للحد من هذه المخاطر الطبيعية.

البحوث الفلكية

البحوث الفلكية

البحوث الفلكية

البحوث الفلكية