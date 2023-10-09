وكيله حسم الأمر.. هل يرحل أوسوريو عن تدريب الزمالك؟

أثار المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك، الجدل خلال الساعات القليلة الماضية بعد أنباء رحيله عن الفريق وتلقيه عرض من أحد الأندية.

ووفقا لتصريحات وكيله محمد حبشي، فإن المدرب الكولومبي تلقى عرضا لتدريب أحد الأندية البرازيلية خلال الفترة الجارية.. فهل سيرحل أوسوريو عن الزمالك؟

يذكر أن هذا ليس العرض الوحيد الذي تلقاه أوسوريو خلال تدريبه الزمالك، حيث سبق وتلقى عروضا أخرى قبل أشهر من عدد من الأندية، فضلا عن ترشيحه لتدريب المنتخب الكولومبي.

هل يرحل أوسوريو عن الزمالك؟

نفى وكيل أوسوريو، الشائعات المتداولة حول رحيل المدرب الكولومبي، مشيرًا إلى أن نادٍ برازيلي كان مهتمًا بالتعاقد معه ولكن الأمر قد انتهى.

وأكد محمد حبشي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، أن أوسوريو ملتزم بعقده مع الزمالك ويعمل على تصحيح الأخطاء والاستفادة من الإيجابيات، موضحا أنه لا يوجد أي ارتباط بين مستقبل أوسوريو وانتخابات مجلس إدارة النادي.

وأخيرًا، أشار حبشي إلى أن أوسوريو ليس مهتمًا بالعروض الأخرى وأن تركيزه الكامل هو على نادي الزمالك.

يذكر أن الزمالك حقق الفوز على البنك الأهلي في الجولة الثالثة من الدوري المصري بهدفين مقابل هدف، ورفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز السابع.

عقد أوسوريو مع الزمالك

تعاقد نادي الزمالك مع المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، أبريل الماضي، حيث طلب في بداية المفاوضات الحصول على مبلغ مليون و800 ألف دولار طوال مدة التعاقد، إلا أنه تم التوصل في النهاية على منحه مليون و500 ألف دولار بما يعادل 40 ألف دولار في الشهر ومعه معاونه الأجنبي.

ووقع المدرب الكولومبي على عقد تدريب الزمالك لمدة موسم و4 أشهر فقط، ويمتلك بندًا في عقده يتيح له الرحيل حال تلقيه أي عرض من منتخب وطني، وكذا شرط جزائي حال فسخ التعاقد معه قبل نهاية مدته.

مباراة الزمالك المقبلة

ومن المقرر أن يواجه نادي الزمالك نظيره فريق سموحة السكندري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوي المصري، يوم السبت 21 أكتوبر من الشهر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.