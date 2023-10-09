انكتبت نهايته في النيل بالجيزة | وفتح تحقيق رسمي

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة جثة طفل لقي مصرعه غرقا في مياه النيل بدائرة قسم شرطة الجيزة.

تلقي المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق طفل في مياه النيل بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة وتبين أنه عقب نزوح طفل في العقد الثاني من عمره إلى مياه النيل للسباحة جرفته المياه ولم يتمكن من الخروج لعدم إجادته السباحة، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.