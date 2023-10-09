23.2 % انخفاض بقيمة العجز في الميزان التجاري خلال شهر يوليو 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين الموافق 9/10/ 2023 النشــرة الشهريــة لبيانات التجارة الخارجية يوليو 2023 وقد بلغت قيـمة العجز فـى الميــزان التجارى 2.93 مليــار دولار خلال شهر يوليو 2023 مقابل 3.82 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق بنسبة انخفاض قدرة 23.2 ٪.

• ومن أهم المؤشرات مايلى:

• [الصــــادرات

انخفضت قيمـة الصـــادرات بنسبـــــة 10.9 ٪ حيـث بلغـت 3.10 مليـار دولار خـلال شهــر يوليو 2023 مقابــل 3.47 مليـــار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق، ويرجــع ذلك إلــى انخفاض قيمـة صادرات بعض السلع وأهمها:

(أسمدة بنسبة 37.0 ٪، منتجات البترول بنسبــة 70.7 %، الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 94.8 ٪، أثاث بنسبة 46.7 ٪) .



بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يوليو 2023 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا ( بترول خام بنسبة 6.1 %، ملابس جاهزه بنسبة 4.8 ٪ ، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 4.8 % ، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة 36.4 ٪).

• الــــــواردات

انخفضت قيمـــة الـــواردات بنسبة 17.3 ٪ حيث بلغـت 6.03 مليار دولار خـــلال شهــر يوليــو 2023 مقابـــل 7.29 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا:

( منتجات البترول بنسبة 16.0 %، مواد أولية من حديد او صلب بنسبة 13.5 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبــه 44.6 %، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبــة 29.0 %).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يوليو 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: ( ادويه ومحضرات صيدله بنسبة 22.1 %، قمح بنسبة 154.2 %، سيارات ركوب بنسبـة 137.3 ٪، الغاز الطبيعي بنسبة 52.6 % ).