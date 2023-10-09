رئيس اقتصادية الشيوخ يستقبل سفير اذربيجان.. صور

أكد الدكتور هاني سري الدين رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ على أهمية توطيد العلاقات المشتركة بين مصر و أذربيجان على مختلف الاصعدة مشيداً بما تشهده العلاقات بينهما من تطور مستمر.

جاء ذلك خلال استقباله بمقر مجلس الشيوخ الدكتور الخان بولوخوف سفير جمهورية أذربيجان

والذي اشاد بحسن العلاقات الثنائية بين المجالس النيابية في الدولتين.

تطرقت المناقشات لتفعيل الدور الإيجابي لمجموعة الصداقة المصرية الأذربيجانية برئاسة الدكتور (سري الدين) لدعم الاستثمار والعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

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