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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر صور المتهمين بتزوير توكيلات لمرشح رئاسى محتمل

تزوير التوكيلات
تزوير التوكيلات

حصل "صدى البلد " على صور المتهمين بتزوير التوكيلات لصالح مرشح رئاسى محتمل.

صرح مصدر أمنى أنه بتاريخ اليوم 9 أكتوبر الجارى تم ضبط عدد (8) أشخاص بنطاق محافظات (الإسكندرية- الجيزة – الفيوم – السويس) أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للإنتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى .

عثر بحوزتهم على إجمالى ( 596 ) نسخة من التوكيلات المزورة "خالية البيانات" كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التى قامت بطباعة التوكيلات المزورة .. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وعرضهم على النيابة العامة.

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الاسكندرية الإجراءات القانونية الشهر العقاري المرشحين المحتملين النيابة العامة توكيلات مرشح رئاسى محتمل مصدر أمني مكاتب الشهر العقاري

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