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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مصر أكتوبر: تزوير توكيلات أحد المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة جريمة تخالف الدستور

الدكتورة جيهان مديح
الدكتورة جيهان مديح

استنكرت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصرأكتوبر، قيام أنصار أحد المرشحين المحتملين بتحرير توكيلات مزورة لصالح المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري، قائلا: مخالفة للدستور والقانون ولابد من اتخاذ أساليب رادعة لمنع تكرار هذه الأفعال.

 

وأشادت " مديح" فى بيان لها ،  بدور رجال الشرطة ويقظتهم على مواجهة هذا الأفعال والتي تمثل مخالفة واضحة للقانون، معقبة:" قيام أنصار أحد المرشحين المحتملين بتحرير توكيلات مزورة لصالح المرشح المحتمل للإنتخابات الرئاسية يسيء للعملية الانتخابية".

وأوضحت أن الهيئة الوطنية أعلنت عن الطرق القانونية المتعلقة بإجراءات الترشح في الانتخابات الرئاسية، ومن الضروري أن يلتزم بها جميع المرشحين، لافتة أن عمل التوكيلات يكون من خلال مكاتب التوثيق بالشهر العقاري التي أعلنت عنها الوطنية للانتخابات سابقا.

 

وأشارت إلى أن ما قام به أنصار أحد أحد المرشحين المحتملين بتحرير توكيلات مزورة لصالح المرشح المحتمل للإنتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري يمثل خروجا واضحا على القانون وتعليمات الوطنية للانتخابات لذا لابد من اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لمثل هذه الأفعال ومعاقبة المتهمين .

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