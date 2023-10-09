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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حملة الطنطاوي تعترف بوجود توكيلات مزورة وتطالب أنصارها بوقف تحرير نماذج جديدة

صدى البلد

اعتراف ضمني من حملة أحمد طنطاوي بتحرير توكيلات مزورة، بعد القبض على عدد من الشخاص المتهمين من قبل وزارة الداخلية.

ونشرت أحد أقارب أحمد الطنطاوي، ويعدى "عماد الطنطاوي"، على صفحته الشخصية على فيس بوك، رسالة نقلها عن اللجنة المركزية لحملة أحمد طنطاوي تطالب أنصارها بوقف تحرير تلك التوكيلات المزورة.

وكتب: "بناء على تعليمات اللجنة المركزية وحرصا على سلامة حضراتكم برجاء إيقاب طباعة وتحرير وتداول التوكيلات الفرعية".

وكان مصدر أمنى، قد كشف عن أنه بتاريخ اليوم تم ضبط عدد ( 8 ) أشخاص بمحافظات (الإسكندرية ، الجيزة ، الفيوم ، السويس ) أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للإنتخابات الرئاسية، ووضعهم توقيعات عليها للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى، وعثر بحوزتهم على إجمالى عدد (596 ) نسخة من التوكيلات المزورة (خالية البيانات).

أحمد طنطاوي حملة احمد طنطاوي وزارة الداخلية توكيلات اللجنة المركزية لحملة أحمد طنطاوي

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