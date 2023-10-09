تراجع صادرات القمح الروسي خلال أكتوبر

نشرت صحيفة الجارديان البريطانية، قول محللين بإن صادرات القمح الروسي خلال شهر أكتوبر تراجعت عن مستواها في العام الماضي.

ووفقا لما نشرته الصحيفة، أرجع المحللون السبب إلى ضعف الطلب من كبار المستوردين والقيود غير الرسمية التي فرضتها وزارة الزراعة الروسية.

تقوم روسيا حتى الآن بتصدير القمح بوتيرة قياسية هذا العام بعد حصاد قياسي في عام 2022 بلغ 104.2 مليون طن، وفقا لرويترز.

قدرت شركة سوفيكون للاستشارات الزراعية صادرات القمح الروسي في أكتوبر بما يتراوح بين 3.9 و4.4 مليون طن. وبلغت صادرات أكتوبر من العام الماضي 4.5 مليون طن.