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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تسليم الدفعة 37 من لحوم "اطعام الطعام" لتوزيعها على الأسر الأولي بالرعاية بالدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث


شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء استلام الدفعه 37  من لحوم  "اطعام الطعام" بإجمالي 2 طن، لتوزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية  من مستحقي تكافل وكرامه ، تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعي ، بحضور الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الاوقاف بالدقهلية ، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ،  والدكتور محمد حسين وكيل مديرية الأوقاف بالدقهلية.
وأشار " المحافظ " الي أن إجمالي ما تم وصوله حتي الآن من وزارة الأوقاف من لحوم اطعام الطعام 86 طن ، لتوزيعهم علي الأسر الأولي بالرعاية .
وأكد " مختار " علي أنه سيتم ايصال لحوم اطعام الطعام  الي مستحقيها بكل عزه وكرامه في منازلهم ، ووجه بعدم تصوير المواطنين أثناء التسليم وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم .
وثمن "المحافظ"جهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي من خلال توزيع لحوم اطعام علي الأسر الأولي بالرعاية علي مستوي الجمهورية .

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وزارة التضامن الاجتماعي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وكيل وزارة التضامن وكيل وزارة الأوقاف وزارة التضامن

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