تسليم الدفعة 37 من لحوم "اطعام الطعام" لتوزيعها على الأسر الأولي بالرعاية بالدقهلية



شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء استلام الدفعه 37 من لحوم "اطعام الطعام" بإجمالي 2 طن، لتوزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامه ، تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعي ، بحضور الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الاوقاف بالدقهلية ، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، والدكتور محمد حسين وكيل مديرية الأوقاف بالدقهلية.

وأشار " المحافظ " الي أن إجمالي ما تم وصوله حتي الآن من وزارة الأوقاف من لحوم اطعام الطعام 86 طن ، لتوزيعهم علي الأسر الأولي بالرعاية .

وأكد " مختار " علي أنه سيتم ايصال لحوم اطعام الطعام الي مستحقيها بكل عزه وكرامه في منازلهم ، ووجه بعدم تصوير المواطنين أثناء التسليم وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم .

وثمن "المحافظ"جهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي من خلال توزيع لحوم اطعام علي الأسر الأولي بالرعاية علي مستوي الجمهورية .

FB_IMG_1696861469868

FB_IMG_1696861467052

FB_IMG_1696861465101

FB_IMG_1696861461950

FB_IMG_1696861459836