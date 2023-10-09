بنسبة91%.. محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لأعمال ترفيق المناطق الصناعية

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، اجتماعا موسعا، لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال ترفيق المناطق الصناعية" كلاحين قفط، و"هو" نجع حمادي".

جاء ذلك خلال اجتماع بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وحسام حمودة، سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

واستعرض محافظ قنا ، خلال الاجتماع أعمال تنفيذ شبكات البنية التحتية لمشروع ترفيق المنطقة الصناعية بكلاحين قفط، والذى يشمل تنفيذ ٣٧ كم شبكات مياه شرب، وخزان مياه بسعة ٥ آلاف م٣، ومأخذ مياه من النيل مباشرة بطول ٧ كم وقطر ٤٠٠ ملم، وخزان حريق بسعة ١١٠٠ م٣.

وتابع محافظ قنا ، بالإضافة إلى شبكة صرف صحى بطول ١٧ كم، دعم شبكة كهرباء الجهد المتوسط بطول ١٢٠ كم، والجهد المنخفض بطول ٦٠ كم، وإنشاء شبكة اتصالات بطول ٨٥ كم وتنفيذ شبكة غاز طبيعى خارجية بضغط ٧ بار وطول ٢٥ كم ، و شبكة غاز طبيعى داخلية بضغط ٤ بار وطول ١١ كم ومحطات تخفيض الضغط والقياس سعة ٣٠ ألف م٣ وبلغت نسبة التنفيذ الإجمالية لأعمال الترفيق ٩١،٥%.

كما تابع المحافظ أعمال تنفيذ شبكات البنية التحتية لمشروع ترفيق المنطقة الصناعية بـ هو بمركز نجع حمادي والتي شملت" شبكات مياه شرب بطول ٦٠ كم- شبكات صرف صحي بطول ٣١ كم ، وخطيّ طرد قطر ٨٠٠ ملم ، و٥٠٠ ملم ، وخط إنحدار محطة المعالجة الرئيسية قطر ١٢٠٠ ملم- كابلات كهرباء بطول ١١٥ كم - خطوط تليفونات"، فضلا عن أعمال تنفيذ خزان مياه بسعة ١٠ الآف م٣ ، ومأخذ مياه من النيل مباشرة بطول ١١ كم وقطر ٥٠٠ ملم ، ومحطة تنقية ، وخزان حريق بسعة ١١٠٠ م٣، وشبكة حريق بطول ٢٤ كم، وشبكة غاز طبيعي، بنسبة تنفيذ لإجمالي مشروع الترفيق بلغت ٨٠%.

وقال محافظ قنا: نولى اهتماماً كبيراً بمشروع ترفيق المناطق الصناعية، من خلال متابعة معدلات التنفيذ بشكل دورى لضمان انتظام سير العمل وفقا للجداول الزمنية المحددة، ومواجهة أي تحديات قد تعترض تنفيذ الأعمال، كما أن الدولة خصصت نحو 3 مليارات جنيه، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتطوير وتوصيل المرافق بالمنطقتين الصناعيتين بمحافظة قنا بهدف جذب المستثمرين.

