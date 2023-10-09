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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مبهدل فرنسا ..طرق علاج البق من المنزل نهائيا

البق
البق

انتشر البق في الأيام الماضية  بصورة  كبيره جدا في فرنسا بشكل لفت انظار العالم اليها وجعلهم يفكرون في طرق علاج هذه الحشرة  والتخلص منها

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ووفقا لما جاء في موقع forbes نعرض لكم طرق علاج البق من المنزل

فراغ كل شيء
بق الفراش لا يستطيع الدفاع عن نفسه، ويميل إلى الاختباء طوال اليوم وإذا كانت لديك فكرة عن المكان الذي قد يختبئون فيه، أو وجدت جلودًا متساقطة، فيمكنك تنظيف الحشرات والبيض والجلود بالمكنسة الكهربائية والتخلص من كيس المكنسة الكهربائية على الفور.

 

 قم بتنظيف طبقات الفراش وألواح القاعدة ووسائد الأريكة بالمكنسة الكهربائية جيدًا وأي شقوق صغيرة أخرى قد تؤوي بق الفراش بالقرب من المكان الذي تشك في تعرضك للعض فيه.

الهجوم بالحرارة
إذا كان بق الفراش يقتصر على الفراش أو الملابس، فإن غسل كل شيء بالماء الساخن (أعلى من 120 درجة فهرنهايت) يمكن أن يقتل البق والبيض على الفور. يجب التأكد من رفع درجة حرارة جسم كل حشرة وبيضة فوق 120 درجة.

 يعد هذا مهمًا بشكل خاص إذا كنت تحاول إخراجها من سريرك أو أي أثاث آخر بالبخار وقد يستغرق الأمر وقتًا أطول مما تتوقع، فلا تستسلم سريعًا.

قم بتجميدهم
هناك طريقة أخرى يمكن أن تساعد، خاصة عند استخدامها مع الحرارة، وهي تجميد البق وألعاب الأطفال، على سبيل المثال، قد لا تكون قابلة للغسل دون تلف، ولكن يمكنك وضعها في تجميد عميق حتى يتم تجميد العنصر بأكمله بشكل جيد لموت حشرات البق أو بيض قد يكون موجودا وكما هو الحال مع الحرارة، من الضروري التأكد من تجميد القطعة تمامًا قبل إزالتها من العلاج.

 يستغرق الأمر عمومًا حوالي أربعة أيام بمجرد تجميد المنتج للحصول على التأثير الكامل.

يمكنك قياس درجة حرارة العناصر الخاصة بك باستخدام مقياس حرارة يعمل بالأشعة تحت الحمراء أو مقياس حرارة من النوع المسبار للتحقق من تقدمك و تذكر أن العناصر كبيرة الحجم تستغرق وقتًا أطول حتى تتجمد تمامًا، حيث يظل مركزها دافئًا لفترة أطول من السطح.

علاج البق الاحترافي
هناك العديد من أنواع العلاجات لبق الفراش التي تقدمها شركات مكافحة الحشرات المتخصصة وقد تتطلب الإصابة الشديدة علاجات كيميائية أو تبخيرًا واسع النطاق لقتل الحشرات المختبئة في شقوق الأرضية، لكن يمكن أن تشمل العلاجات التكميلية خيارات خالية من المواد الكيميائية مثل المعالجة بالبخار ومن المؤكد أنك ستظل بحاجة إلى علاج كيميائي، إذا كانت الإصابة شديدة.

كثيرًا ما يتم استخدام كلاب شم بق الفراش للمساعدة في العثور على إصابات بق الفراش في العقارات التجارية الكبيرة مثل الفنادق وتوفر الكلاب التي تشم البق الكثير من الوقت من خلال تحديد موقع أعشاشها عن طريق الرائحة، بدلاً من الاعتماد على الحواس البشرية وحدها. قد تقدم بعض شركات مكافحة الآفات هذا الخيار لعلاج البق

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