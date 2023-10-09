نفتالي بينيت: نعيش أسوأ فترة في تاريخ إسرائيل

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت الصراع الحالي بأنه “أقسى حدث منذ حرب الاستقلال”، وفي حديثه لأخبار القناة 12 من جنوب إسرائيل، أوضح بينيت: “هذه ليست حرب يوم الغفران – إنها يوم الغفران مضروبًا في 100، ومن الصعب تحمل ذلك.

وبحسب ما نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل، قال: "لقد أنشأنا دولة يهودية في هذه الأرض من أجل الدفاع عن أنفسنا، والآن حان الوقت للرد، فنحن نخوض هذه حرب ضد إيران، "الأخطبوط" الذي "يدير" حماس والجهاد الإسلامي وحزب الله.

ويقول إنه لا يريد تقديم المشورة لرئيس الوزراء نتنياهو، ولكن عند سؤاله عن التوغل البري، يقول إنه يجب أن يكون هناك غرض محدد لكل جندي يتم إرساله إلى القتال.

وتابع: "اضطر إلى جمع 4 ملايين دولار في الخارج لتمويل فنادق لسكان سديروت، ويشير إلى أن هناك عائلات لا تملك شيئا وتحتاج إلى مساعدة حكومية عاجلة، وهناك أطفال يعانون من الصدمة... عائلات حوصرت في غرفة آمنة لمدة 16 ساعة مع مقاتلين من فلسطين في الخارج".

ويكرر قائلاً: "هذه أسوأ فترة في تاريخ الدولة"، لكن يجب على الحكومة الاستفادة من مرونة الشعب وطاقته المذهلة. "لدينا شعب رائع وسوف ننتصر."