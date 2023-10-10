أحد أبطال حرب أكتوبر يكشف كيف تعامل الجيش المصري مع الجنود الإسرائيليين.. فيديو

خصص الإعلامي أحمد موسى، فقرة من برنامج برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، فقرة مع أبطال أكتوبر، للحديث عن النصر وأسرار جديدة عن حرب الكرامة بمناسبة مرور 50 عاما على انتصار أكتوبر.

وقال رقيب نبيل عبدالله عبد المجيد، أحد أبطال نصر أكتوبر،: "بعد تدمير خط بارليف أصبح الجيش المصري وجها لوجه مع العدو الإسرائيلي"، معقبا: "إحنا خدناهم بالحضن ومش سبنا حد فيهم".

وأضاف رقيب نبيل عبدالله عبد المجيد، أحد أبطال نصر أكتوبر،: "الساعات الأولى للحرب أكتوبر، وجنود العدو الإسرائيلي كانوا يهرولون أمامنا خوفا من المواجهة".

وأشار رقيب نبيل عبدالله عبد المجيد، أحد أبطال نصر أكتوبر،: "أثناء الحرب وجدت جندي إسرائيلي رمى سلاحه وقطع جزء من الأفارول الذي يرتديه في إشارة للاستسلام، وما كان مني إلا أن التزم بكافة الأخلاق والشيم التي تربينا عليها، ولم أطلق عليه النار نهائيا، وتم أسره".

