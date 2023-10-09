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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدًا.. جامعة المنصورة تحتفل باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر

ارشيفيه
ارشيفيه

تنظم جامعة المنصورة غدًا الثلاثا  احتفالية كبرى بمناسبة اليوبيل الذهبى مرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر 73  بقاعة الاحتفالات بكلية التجارة الساعة العاشرة صباحًا.

يأتي ذلك تحت رعاية  الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة وريادة  الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب. 

وتقام الاحتفالية بالتعاون مع ادارة رعاية الطلاب و اتحاد الطلاب  وأسرة طلاب من أجل مصر المركزية.

وتتضمن الاحتفالية عرض فيديوهات عن انتصارات أكتوبر  ومحاضرة للواء اركان حرب على حفظى مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء وفقرة موسيقية وغنائية لكورال جامعة المنصورة لأغنيات وطنية  وسيتم الاعلان عن نتيجة المسابقة القمية لطلاب الجامعات الفائزين لتصميم طابع بريد وعملة تذكارية لحرب اكتوبر كما سيتم ابطال الجامعة المشاركين فى حرب أكتوبر.

ويأتي ذلك تزامنًا مع بداية العام الجامعى 2022/ 2023 وانطلاق الموسم الثقافى و تأكيدًا على اهتمام جامعة المنصورة  بالأنشطة الطلابية، التى من شأنها تسهم فى إثراء الوعي الثقافي والفكري لطلاب الجامعة وتعريفهم بالأمجاد والبطولات المصرية على مر العصور.

وأكد  الدكتور شريف خاطر أن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل خالدة في الأذهان لتعبر عن انتصار الإرادة المصرية وتمسكها بتحرير كل شبر من أرض سيناء. 

و تلك الذكرى الغالية على قلوب جميع المصريين، والتي غيرت مسار التاريخ وجسدت عظمة شعب مصر وعقيدة قواته المسلحة وستظل مبعثاً للفخر، ورمزًاً للعزة والكرامة؛ لبطولات سطر فيها رجال القوات المسلحة المصرية، والشعب المصري العظيم ملحمة العبور والنصر.

وأن هذا اليوم والذي انطلقت فيه القوات المصرية الباسلة لترفع علم الوطن فوق سيناء وتسترد الأرض بأرواح الشهداء ودماء الأبطال لتعيد للوطن كبريائه وكرامته سيظل يوماً خالداً في ذاكرة الوطن تحتفل به أجيالنا جيلاً بعد جيل.
 

 

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