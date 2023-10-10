عالم فلك لبناني تنبأ بأحداث طوفان الأقصي في رأس السنة.. ماذا قال/فيديوجراف

أثار اسم اللبناني ميشيل حايك الجدل خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أعاد البعض نشر مقطع فيديو له تنبأ فيه ب أحداث طوفان الأقصى خلال احتفالات رأس السنة الماضية.

أحداث تخص إسرائيل



وقال حايك في تنبؤاته بمقطع الفيديو المتداول: "بثلاثية الدم وبالروح بالدم نفديك يا أقصى، ما رح يكون مجرد شعار رح يكون كل المعركة، الأحداث التي رح تخض إسرائيل بالمرحلة المقبلة أبطالها أسرى بالسجون."

ولمتابعة المزيد بما تنبأ عالم الفلكي اللبناني في رأس السنة بأحداث طوفان الأقصى .. تابع الفيديو جراف التالي: