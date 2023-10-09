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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اللبناني ميشيل حايك تنبأ باشتباكات طوفان الأقصى منذ شهور.. فيديو

ميشيل حايك
ميشيل حايك

أثار اسم اللبناني ميشيل حايك الجدل خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أعاد البعض نشر مقطع فيديو له تنبأ فيه بأحداث طوفان الأقصى خلال احتفالات رأس السنة الماضية.

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وقال حايك في تنبؤاته بمقطع الفيديو المتداول: "بثلاثية الدم وبالروح بالدم نفديك يا أقصى، ما رح يكون مجرد شعار رح يكون كل المعركة، الأحداث التي رح تخض إسرائيل بالمرحلة المقبلة أبطالها أسرى بالسجون."

 

وتابع قائلا: "رح يتزامن الحدث مع عيد يهودي بين عارض أمني وعارض صحي يتأرجح نتنياهو  ونتنياهو بقراراته بأوامر نارية بمواجهة النار يذكر الناس بتاريخه، كل الثورة رح تكون ورح تتغنى بأغاني محمد عساف.."

وأضاف: "أهداف كتائب القسام الجديدة رح تشكل مفاجئات للجميع، أحمد الضيف بمهب بعض الملفات الخطرة حركة مفصلية بتزعزع مفاصل جهاز أمني إسرائيلي.. زمن اللاوعي الحربي الإسرائيلي قادم وزمن الانتظار ولى.. تنصب إسرائيل فخ لنفسها وتجر نفسها على المعركة، جنون على إسرائيل فوق المي وتحت المي.."

واستطرد: "ينطلق فصيل من الفصائل الفلسطينية بعكس السير وبسبب ورطة لباقي الفصائل.. المسجد الأقصى بكون محور الاهتمام وأرض الأحدث ومصنع الأخبار ومصدرها.."

https://fb.watch/nz-PvcPRvz/?mibextid=9R9pXO

ميشيل حايك طوفان الأقصى مواقع التواصل

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