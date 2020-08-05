توقع كل ما حدث في انفجار بيروت بتفاصيله.. فيديو لـ «مُنجّم» لبناني يثير الجدل على السوشيال ميديا.. فيديو

تداول رواد التواصل الإجتماعي على فيس بوك وتويتر مقطع فيديو لمنجم لبناني يدعى ميشيل حايك أثار الجدل بين الرواد بسبب بعض التنبؤات التي قالها عن العالم العربي ولبنان بالأخص.





وانتشر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو للمنجم والمتنبئ اللبناني ميشيل حايك و هو يحكي عن نفس السيناريو الذي حدث اليوم من انفجارات ونيران في بيروت.





وقال حايك في الفيديو " جمر تحت رماد وأم المعارك بمرفأ بيروت" وكأنه رأى ما حدث اليوم بتفاصيله الدقيقة منذ بداية العام ، و اللافت للنظر أنه كان يحكي عن لبنان في المقطع بكل أسى و حزن و نبرة صوت خافتة .





جدير بالذكر أن مدينة بيروت شهدت انفجارا ضخما نتج عنه 300 قتيل أكثر 3000 مصاب .