نهاد أبو القمصان: مشهد أسر عجوز إسرائيلية أضر بصورة المقاومة في العالم

أكدت نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مشهد اسر السيدة المسنة الإسرائيلية أضر بصورة المقاومة الفلسطينية عالميًا، وما قامت به المقاومة من عمل عظيم من الممكن أن يدعم في تحرر الفلسطينيين، ولكن هذه العملية كانت لابد أن تحدث مع تأمين عدم زهق أرواح، معقبة: "مشهد ضرب المقاومة على وشها دوليا".

وأشارت "أبو القمصان"، خلال حوارها مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن أسر سيدة مسنة هو مخالف للاتفاقية الدولية في معاهدات جنيف وتعتبر جرائم حرب، مؤكدة أن هذا المشهد صدر صورة للعالم أننا نحصل على أسرى من المدنيين والمسنين.

وأوضحت نهاد أبو القمصان، أن مشاهد الأسرى المدنيين الإسرائيليين صدر للعالم صورة سلبية عن المقاومة، مشددة على أنه لابد أن نعي أن نتفهم أن احتجاز الأطفال والنساء ليس في مصلحة من يحارب، منوهة بأن المرأة الحامل لابد أن يتم التعامل معها كمصابي الحرب.