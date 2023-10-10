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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل تطبيقات التذكير بالصلاة المجانية تماما

أفضل تطبيقات التذكير
أفضل تطبيقات التذكير بالصلاة المجانية تماما

هناك العديد من تطبيقات التذكير بالصلاة المجانية المتوفرة للهواتف الذكية، والتي تقدم مجموعة متنوعة من الميزات والوظائف. فيما يلي بعض أفضل هذه التطبيقات:

• تطبيق صلاتك Salatuk

يعتبر تطبيق صلاتك Salatuk من أشهر تطبيقات التذكير بالصلاة، ويتميز بدقة مواقيت الصلاة، وسهولة الاستخدام، وتوفره على مجموعة متنوعة من اللغات.

• تطبيق المؤذن

يتميز تطبيق المؤذن بواجهته البسيطة والسهلة الاستخدام، وإمكانية اختيار أصوات المؤذنين من مختلف الدول العربية والإسلامية.

• تطبيق أذان Athan

يتميز تطبيق أذان Athan بدقة مواقيت الصلاة، وإمكانية تخصيص التنبيهات لكل صلاة، وتوفره على مجموعة متنوعة من الميزات الأخرى.

• تطبيق المصلى

يتميز تطبيق المصلى بتوفير مجموعة متنوعة من الميزات والوظائف، بما في ذلك مواقيت الصلاة، واتجاه القبلة، وتحديد المساجد القريبة، وقراءة القرآن الكريم، والتسبيح.

• تطبيق مسلم برو Muslim Pro

يتميز تطبيق مسلم برو بتوفير مجموعة متنوعة من الميزات والوظائف، بما في ذلك مواقيت الصلاة، واتجاه القبلة، وتحديد المساجد القريبة، وقراءة القرآن الكريم، والأذكار، والصلاة.

 

معايير اختيار أفضل تطبيق تذكير بالصلاة

 

عند اختيار أفضل تطبيق تذكير بالصلاة، يجب مراعاة المعايير التالية:

• دقة مواقيت الصلاة: يجب أن يكون التطبيق دقيقًا في حساب مواقيت الصلاة، وذلك باستخدام طرق حساب دقيقة ومعتمدة.

• سهولة الاستخدام: يجب أن يكون التطبيق سهل الاستخدام، حتى يتمكن المستخدم من استخدامه بسهولة وسرعة.

• توفر الميزات والوظائف: يجب أن يوفر التطبيق مجموعة متنوعة من الميزات والوظائف، بما في ذلك مواقيت الصلاة، واتجاه القبلة، والتذكيرات، واختيار أصوات المؤذنين، وغيرها.

نصائح لاستخدام تطبيقات التذكير بالصلاة

فيما يلي بعض النصائح لاستخدام تطبيقات التذكير بالصلاة:

• قم بتفعيل التنبيهات: قم بتفعيل التنبيهات للمواقيت التي تريدها، حتى يتمكن التطبيق من تنبيهك بها.

• قم بضبط الموقع الجغرافي: قم بضبط الموقع الجغرافي على التطبيق، حتى يتمكن من حساب مواقيت الصلاة بدقة.

• قم باختيار أصوات المؤذنين: قم باختيار أصوات المؤذنين التي تفضلها، حتى تتمكن من الاستماع إلى أذان الصلاة الذي تفضله.

 

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