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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأحمر الناري.. رحاب الجمل تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

رحاب الجمل
رحاب الجمل

شاركت الفنانة رحاب الجمل متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

وظهرت رحاب الجمل في الصورة بإطلالة صيفية متميزة، مرتدية فستان ريش مكشوف الصدر باللون الأحمر الناري، كما اعتمدت على المكياج الهادئ الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء على كتفيها.

وكشفت الفنانة رحاب الجمل عن رأيها فى الانتقادات التى تعرض لها فيلم "مستر إكس"، والاتهامات التى طالت الفيلم بأنه يحرض الرجل ضد المرأة.

وقالت رحاب الجمل لـ"صدى البلد": “كلام فارغ، هناك البعض الذى يحاول الهجوم على الفيلم بداعى الفضيلة، إننا نقدم عملا فنيا كوميديا يهدف فى الأساس إلى التسلية والضحك، وفكرته لطيفة ولذيذة، فإذا كنت تنتظر أن تستفيد بمعلومة كيميائية أو تاريخية يمكن أن تقوم بقراءتها فى الكتب، وليس عملا فنيا”.

وأضافت: "كما أننا لم نسمع هذا الهجوم عندما نقدم أعمالا تناصر المرأة وتحاول أن تلقى الضوء على مشاكل المرأة فى مختلف المجالات الأسرية وغيرها، وفيلم "مستر إكس" لأول مرة يناقش الأزمة من وجهة نظر الرجال، وهذا لا يعنى تحريضا على المرأة".

وتشارك حاليا رحاب الجمل فى فيلم بعنوان "بلوموندو"، والذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول "بلوموندو" الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.

فيلم “بلوموندو” بطولة حسن الرداد، وهاجر أحمد، ومحمود حافظ، وإنجي وجدان، وسماء إبراهيم، ومحمد محمود، ومصطفى أبو سريع، والفيلم من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

 

 

 

 

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