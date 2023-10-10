ارتفاع سريع.. أسعار الذهب تواصل الصعود عالميا وتراجع الدولار والسندات

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم، الثلاثاء 10 أكتوبر 2023، غداة تحقيق مكاسب حادة بفعل تزايد حالة عدم اليقين في السوق جراء الصراع في الشرق الأوسط، إذ أثرت التصريحات الحذرة الصادرة عن كبار مسئولي الفيدرالي الأمريكي على الدولار وعوائد السندات.

وبحلول الساعة 03:14 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1862.80 دولار للأونصة، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 29 سبتمبر 2023، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1876.90 دولار.

وبحسب وكالة “سي ان بي سي عربية”، ارتفع الذهب نحو 1.6% أمس، الاثنين، في أكبر قفزة يومية في خمسة أشهر، إذ عززت الاشتباكات العسكرية الحالية الطلب على أصول الملاذ الآمن والنفط.

ويهدد الصراع بمزيد من التقلبات بالنسبة للمستثمرين، ما يزيد من حالة عدم اليقين قبل موسم أرباح الشركات وبيانات التضخم الأمريكية الحاسمة هذا الأسبوع.

يُنظر إلى الذهب على أنه استثمار آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، ولكن بما أنه لا يدر عائدًا، فإنه يفقد جاذبيته عندما ترتفع أسعار الفائدة.

تراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات بشدة عن أعلى مستوياتها في عام 2007.

وانخفض مؤشر الدولار على خلفية إشارة كبار مسئولي الفدرالي الأمريكي أمس، الاثنين، إلى أن ارتفاع عوائد السندات الطويلة الأجل يمكن أن يصرف البنك عن زيادات أخرى في سعر الفائدة القصير الأجل.

وبحسب التقرير، تتطلع الأسواق الآن إلى محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي في سبتمبر المقرر صدوره غدًا، الأربعاء.

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 21.85 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.3% إلى 889.11 دولار، وصعد البلاديوم 0.5% إلى 1144.82 دولار.