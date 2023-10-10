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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل إيران متورطة في طوفان الأقصى كما تزعم أميركا.. رد دبلوماسي

إيران والمقاومة
إيران والمقاومة

نفت البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة تورط طهران في الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة المقاومة  (حماس) على إسرائيل، وفق ما ذكرت صحف دولية.

يعد هذا البيان هو الأحدث في سلسلة من الادعاءات المتضاربة التي ظهرت بعد أن أثار الهجوم غير المسبوق مخاوف من احتمال تورط إيران، بالنظر إلى دعم طهران منذ فترة طويلة لحماس وقضيتها.

وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة : ”إن إيران تتضامن بثبات مع فلسطين، ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن إيران ليست منخرطة في الرد الفلسطيني، لأن هذه التصرفات يقررها الفلسطينيون أنفسهم وحدهم ″  .

وهذا يتناقض مع ادعاءات غازي حمد، المتحدث باسم حماس،  الذي قال لـ بي بي سي إن  الجماعة المسلحة حصلت على دعم مباشر للهجوم من إيران.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال  يوم الأحد  أن مسؤولين أمنيين إيرانيين ساعدوا في التخطيط للهجوم ووافقوا عليه خلال اجتماع عقد في بيروت يوم الاثنين الماضي. ومع ذلك، قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين لشبكة إن بي سي نيوز في وقت متأخر من يوم الأحد إنهم غير قادرين على تأكيد رواية الصحيفة.

وقال البيت الأبيض إن إيران متورطة في الهجوم لكن لا دليل لديها.

 

 

احتمال الأمم المتحدة البيت الأبيض الجماعة المسلحة الفلسطينيون

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