منافس الأهلي المحتمل.. اتحاد جدة يجهز أحمد حجازي لكأس العالم للأندية

أكد تقرير صحفي، أن نادي اتحاد جدة السعودي يسابق الزمن لتجهيز المدافع المصري أحمد حجازي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر انطلاقها في شهر ديسمير المقبل بمدينة جدة السعودية.

ويستهل اتحاد جدة مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة أوكلاند سيتي، على أن يلتقي الفائز منهما مع الأهلي في ربع النهائي.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، أن البرتغالي نونو سانتو، مدرب اتحاد جدة، يجهز البرتغالي جوتا فيليبي، والمصري أحمد حجازي، من أجل الاستعانة بخدماتهما في كأس العالم للأندية.

وأضافت أن قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مشاركة اللاعبين الأجانب إذا كانوا مسجلين في نظام اتحاد اللعبة المحلي «TMS».

ولفتت إلى أن الأجهزة الفنية والإدارية والطبية تراقب برنامج التأهيل الخاص بحجازي، الذي بات قريبًا من الدخول في المرحلة الأخيرة، في حين يتدرب جوتا بشكل يومي مع الفريق، عقب أن استبعد من قائمة الثمانية لاعبين أجانب في دوري روشن السعودي.

يذكر أن أحمد حجازي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، في شهر مايو الماضي.