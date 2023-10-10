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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إنشاء مدرسة فنية لمياه الشرب والصرف الصحي في الدقهلية

المهندس خالد نصر
المهندس خالد نصر

أصدر مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية قرارا رقم 52 لسنة 2023، بالموافقة على أن تكون مدرسة الدقهلية هي سادس مدرسة لمياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار تطوير القدرات الفنية والعلمية للعاملين بمختلف التخصصات كإحدى أهم أدوات الاستثمار في المورد البشري، وسعيًا من شركة الدقهلية برئاسة المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، للتسهيل على أبناء محافظة الدقهلية الراغبين في الالتحاق بالمدارس الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، بإنشاء مدرسة بنطاق المحافظة.
 

الدقهلية الشرب والصرف الصحى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بنطاق المحافظة بالدقهلية المدارس الفنية المهندس خالد حسين نصر مياه الشرب والصرف الصحي

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