محافظ جنوب سيناء يتابع سير الانتخابات في يومها الثاني عبر الشبكة الوطنية للطوارئ

واصل اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، متابعته لسير العملية الانتخابية في يومها الثاني والأخير، حيث تابع صباح اليوم الثلاثاء انتظام التصويت في لجان المحافظة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء.

وخلال المتابعة، حرص المحافظ على توجيه كلمة تحفيزية للعاملين بغرفة العمليات، مثمنًا الجهود المبذولة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، ومشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به الشبكة الوطنية في الربط اللحظي بين جميع الجهات المعنية وتيسير سرعة الاستجابة لأي طارئ أو شكوى.

وأكد المحافظ أن اليوم الأول من الانتخابات مرَّ بانتظام كامل، وسط التزام إداري وأمني، وأجواء من الهدوء والانضباط، مشيرًا إلى استمرار تفعيل الإجراءات الأمنية والاحترازية في جميع اللجان لضمان سلامة الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية.

كما شدد على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتهيئة مناخ انتخابي آمن وشفاف يُحفز المواطنين على المشاركة الإيجابية، مؤكداً أن التصويت يُعد حقًا دستوريًا وواجبًا وطنيًا لكل مواطن.

يُذكر أن العملية الانتخابية تُجرى في 18 لجنة فرعية موزعة على 15 مقرًا انتخابيًا بمختلف مدن جنوب سيناء، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت ما يزيد عن مائة الف ناخبًا وناخبة.

وتستمر أعمال التصويت حتى الساعة التاسعة مساءً، وسط متابعة دقيقة من الأجهزة التنفيذية، ودعوات من مختلف الجهات الرسمية والمجتمعية للمواطنين بالنزول والمشاركة في اختيار ممثليهم بمجلس الشيوخ 2025.