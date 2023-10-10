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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السلطات الفلسطينية تطالب بإدخال المواد الغذائية والطبية لقطاع غزة

صدى البلد

طالبت السلطة الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء، بإدخال المواد الغذائية والطبية العاجلة إلى قطاع غزة.

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيانها ، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل ترتكب جريمة قطع الاحتياجات الأساسية عن قطاع غزة بغطاء من أطراف دولية.

وأدانت الخارجية الفلسطينية قرار سلطات الاحتلال بقطع الاحتياجات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة ومنع وصولها إليهم، بما في ذلك المياه والكهرباء والمواد الغذائية والطبية والوقود، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والتزامات دولة الاحتلال.

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والأطراف كافة، بتحمل مسؤولياتها في وقف هذا العدوان على فلسطين فورا، ورفع جميع أشكال العقوبات الجماعية، وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

كما أدانت تفاخر عدد من الوزراء الأحتلال الإسرائيلي بمثل هذه المواقف العنصرية، بما في ذلك أقوال وزير جيش الاحتلال التي تعبر عن حالة من فقدان التوازن، في استخفاف فاضح لمبادئ حقوق الإنسان، بغطاء غير محدود من عدد من الدول، تستغله دولة الاحتلال لارتكاب مجازر وحشية بحق المواطنين المدنيين العزل، بمن فيهم الأطفال، والنساء، والمرضى، والصحفيون، والطواقم الطبية، والإسعافية.

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