نداء عاجل من الصحة العالمية بشأن الوضع الإنساني في غزة

دعت منظمة الصحة العالمية اليوم، الثلاثاء، إلى إنشاء ممر إنساني من وإلى قطاع غزة، الذي وضع تحت الحصار الكامل من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق جاساريفيتش، في إحاطة صحفية في جنيف، إن هناك حاجة إلى ممر إنساني للوصول إلى الأشخاص الذين يحتاجون لإمدادات طبية حرجة".

وشددت منظمة الصحة العالمية على ضرورة وضع حد للعنف؛ مشيرة إلى أن 13 هجوما طالت منشآت صحية في غزة منذ بدء التصعيد.

وأفادت بنفاد الإمدادات الطبية المخزنة مسبقا في غزة.

وتصاعدت عمليات النزوح في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد إلى 187.518 شخص، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اليوم، الثلاثاء.

وتتوقع الوكالة أن ترتفع هذه الأعداد أكثر، وتشير إلى أن حوالي 3000 فلسطيني في غزة ما زالوا نازحين، في أعقاب التصعيدات السابقة.

وأعلنت إسرائيل ”حصارا كاملا” على قطاع غزة، وحظرت إمدادات الوقود والمياه والكهرباء إلى المنطقة ردا على الهجوم المفاجئ متعدد المحاور الذي شنته حركة حماس الفلسطينية.