حملة تفتيش بالغردقة تؤدي إلى مصادرة 816 علبة سجائر غير مصرح بها

نظمت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة حملة تفتيش استهدفت 15 محلاً تجاريًا في حي جنوب، والذين يقدمون خدمات تجارية متنوعة بما في ذلك المطاعم، والكافيهات، والمحلات المتخصصة في بيع الملابس وصيانة الهواتف المحمولة والأدوات المنزلية.

تمت الحملة بهدف متابعة الأسعار وضمان سلامة وصلاحية الأغذية للاستخدام البشري. أسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر لعدم وجود شهادات صحية، و8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر لعدم تعريب المنتجات، ومحاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية المطلوبة.

وكشفت الحملة عن بيع 816 علبة سجائر مجهولة المصدر، وقد تمت مصادرتها على الفور من قبل الجهات المعنية في وحدة التموين. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد، لضمان الامتثال للقوانين وحماية المستهلكين من المواد الغير مصرح بها والمشبوهة.