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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السداد علي 10 سنين.. قرض ميسر لأصحاب المعاشات.. اعرف الشروط

قرض
قرض

تسعي الدولة إلي تقديم كافة التسهيلات للمواطنين والتي من بينها تقديم قروض ميسرة للمواطنين وخاصة أصحاب المعاشات حيث يتعرض الكثير منهم إلي ضغوط الحياة وخاصة المصروفات وعليه قد يضطر البعض منهم للاستدانة والحصول علي قروض والتي تحتاج إلي شروط معينة وسداد فوائدها.

قرض البنك الزراعي لأصحاب المعاشات 


وتقدم العديد من البنوك خدمات مصرفية مثل القروض الحسنة بدون فوائد ولفترة سداد تصل فى بعض الأحيان إلي خمس سنوات.

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ويوفر البنك الزراعي قروض ميسرة  لدعم أصحاب المعاشات حيث يمكن للموظفين الحصول على قرض تصل قيمته إلى مليون جنيه، وفترات سداد حتى 10 سنوات، سواء بضمان تحويل الراتب أم لا، وفائدة القرض 24.25% متناقصة، أي ما يعادل 13.47%.

قروض ميسرة للبنك الزراعي


وتتوافر قروض البنك الزراعي لأصحاب المعاش وذلك  بضمان تحويل المعاش على البنك، والذي يبدأ من 5 آلاف جنيه ويصل إلى 500 ألف جنيه كحد أقصى، وبفائدة متناقصة 24.25% وهي تعادل 13.47% ثابتة.


ويوفر البنك الزراعي للمواطنين إمكانية الحصول علي قرض قرض وذلك بضمان الشهادات وحسابات التوفير والودائع والتي تسمي قروض مضمنة أو قرض بضمان الوعاء المكتتب فيه لدى البنك، حيث يصل التمويل  إلي  90% من قيمتة الشهادة على سبيل المثال، والفائدة 2% زيادة عن سعر العائد على الوعاء، بفترات سداد حتى 10 سنوات.

 قرض باب رزق من البنك الزراعي 


لا تتوقف قروض البنك الزراعي عند أصحاب المعاشات ولكن أيضا يمكن لأصحاب المهن الحرة من الحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة  الحصول علي قرض باب رزق وذلك بفائدة 12.25% ولا يحتاج القرض لتقديم ضمانات مثل تحويل مرتب أو غيره، بفترات سداد من 6 إلى 12 شهر، وقيمة القرض تبدأ من ألفي جنيه وتصل حتى 10 آلاف.


وتقدم القروض الميسرة من البنك الزراعي بتمويل يبدأ من 5 آلاف حتى 500 ألف جنيه مع ضرورة توافر مجموعة من الشروط.

الإجراءات اللازمة للحصول على قرض البنك الزراعي


- من أجل الحصول علي قرض البنك الزراعي لأصحاب المعاشات يلزم أن يكون جنيه الحد الأدنى للمعاش 900 جنيها حيث تصل  فترة للسداد لـ 10سنوات كما أنه يتم تقديم تسهيلات في السداد ويصل مبلغ التمويل يصل إلى 500 ألف جنيه.

- يشترط تقديم المستندات المطلوبة للتقديم والتي تشمل صورة بطاقة الرقم القومى سارية وتعهد بتحويل المعاش وتقديم إيصال مرافق حديث.    

المستندات المطلوبة للحصول على قرض البنك الزراعي

- تشمل المستندات المطلوبة للتقديم على قرض البنك الزراعي صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومى بشرط أن تكون سارية.

- يلزم تقديم تعهد بتحويل المعاش.

- تشمل المستندات المطلوبة إيصال مرافق حديث «غاز كهرباء مياه».

مميزات قرض أصحاب المعاشات من البنك الزراعي المصري

- عائد سنوي متناقص.

- فترة سداد تصل لـ 10سنوات.

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- تأمين على الحياة.

- الحصول علي تسهيلات في السداد.

- وثيقة تأمين على الحياة.

- مبلغ التمويل يصل إلى 500 ألف جنيه.

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