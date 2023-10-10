إعلام لبناني: إسرائيل تهاجم مدينة الظاهرية قرب الحدود

كشفت وسائل إعلام لبنانية، عن أن إسرائيل تهاجم قرية في مدينة الظاهرية قرب الحدود، وذلك بحسب ما أعلنت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

إطلاق وابل صواريخ من جنوب لبنان.. الاحتلال الإسرائيلي تحت قصف عنيف

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الثلاثاء، بإطلاق وابل من الصواريخ من جنوب لبنان صوب شمال إسرائيل.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بسماع دوي صفارات الإنذار بالضفة الغربية في أقصى نقطة وصلت لها صواريخ حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” حتى الآن.

كما أفادت شبكة “سكاي نيوز”، اليوم بإطلاق رشقات جديدة من قطاع غزة بعد انتهاء مهلة حماس للمستوطنين في عسقلان لمغادرتها حتى الساعة 5 بالتوقيت المحلي.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر متحدث باسم حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، تحذيرا للمستوطنين في عسقلان جنوب إسرائيل بضرورة مغادرة المستوطنة قبل الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.