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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كارثة.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف لبنان بقذائف فوسفورية

الحدود اللبنانية
الحدود اللبنانية

ذكرت وكالة أنباء لبنان، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق قذائف فوسفورية على بلدتي الماري والمجيدية جنوبي البلاد.

ومذ قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه يقصف نقاط مراقبة تابعة لحزب الله في الوقت الحالي.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”، إنها تواصل اتصالاتها مع السلطات على جانبي الخط الأزرق لتهدئة الوضع الخطير للغاية.

إطلاق 15 صاروخا باتجاه إسرائيل من لبنان

الوضع خطير.. تحرك عاجل من “اليونيفيل” بعد قصف لبنان لـ إسرائيل بالصواريخ

وأكدت “اليونيفيل”، أنها رصدت إطلاق صواريخ على إسرائيل من جنوب مدينة صور اللبنانية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، بإطلاق وابل من الصواريخ من جنوب لبنان صوب شمال إسرائيل.

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