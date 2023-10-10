كارثة.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف لبنان بقذائف فوسفورية

ذكرت وكالة أنباء لبنان، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق قذائف فوسفورية على بلدتي الماري والمجيدية جنوبي البلاد.

ومذ قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه يقصف نقاط مراقبة تابعة لحزب الله في الوقت الحالي.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”، إنها تواصل اتصالاتها مع السلطات على جانبي الخط الأزرق لتهدئة الوضع الخطير للغاية.

وأكدت “اليونيفيل”، أنها رصدت إطلاق صواريخ على إسرائيل من جنوب مدينة صور اللبنانية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، بإطلاق وابل من الصواريخ من جنوب لبنان صوب شمال إسرائيل.