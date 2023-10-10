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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مكتبة الإسكندرية تهدي نظيرتها في بيرو 70 كتابا من إصداراتها

سفير بيرو بمكتبة
سفير بيرو بمكتبة الاسكندرية

أهدت مكتبة الإسكندرية ٧٠ كتاباً من إصداراتها التي تتناول تاريخ مصر وأبرز معالمها لمكتبة بيرو الوطنية.

جاء ذلك خلال حفل إهداء نظمته مكتبة الإسكندرية مساء اليوم، حيث قام الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية بتسليم المطبوعات لخوسيه خيسوس جييرمو بيتانكورت ريبيرا؛ سفير البيرو في القاهرة.

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وأكد الدكتور أحمد زايد خلال حفل الإهداء علي أن مكتبة الإسكندرية حريصة على التعاون في كافة المجالات الثقافية مع دولة بيرو، لافتاً إلى استعداد المكتبة لاستقبال واستضافة أي فعاليات ثقافية من بيرو.

وأشار زايد إلى أن المكتبة صرح ثقافي عالمي يهدف إلى نشر الوعي والثقافة في حوض البحر المتوسط بشكل خاص ودول العالم بشكل عام، لذلك تحرص المكتبة على توطيد علاقاتها الثقافية مع كافة المؤسسات.

من جانبه، قدم خوسيه خيسوس جييرمو بيتانكورت ريبيرا الشكر لمكتبة الإسكندرية بإسم حكومة بيرو، على إهداء المكتبة لمطبوعاتها لمكتبة بيرو الوطنية.

وقال سفير بيرو إنهم يتطلعون لإقامة فعاليات ثقافية بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، لافتاً إلى أن الأهداء سيكون مفيداً لشعب بيرو من أجل التعرف على الحضارة المصرية وحاضرها من خلال هذه الإصدارات.

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