تقارير إعلامية: القبة الحديدية فشلت في التصدي لصواريخ المقاومة على عسقلان

كشفت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، عن أن المقاومة الفلسطينية في غزة أمطرت عسقلان بأربع رشقات صاروخية كانت كل واحدة منها بها 100 صاروخ دفعة واحدة.

مراسلة القاهرة الإخبارية تتحدث عن القدس

وأضافت مراسلة القاهرة الإخبارية خلال تصريحاتها، أن المقاومة نجحت في تنفيذ تهديداتها في موعدها، كما أنها قامت بتحذير سكان المنطقة قبل القصف، فضلا عن أن القبة الحديدية فشلت في التصدي لتلك الصواريخ التي تم إرسالها، والجنود الإسرائيليين هربوا من أماكنهم بعد القصف.

وتابعت أن صافرات الإنذار بدأت تدوي في المناطق القريبة من شارع 6 السريع في القدس، وفي تل أبيب وضواحيها، مع سماع العديد من الانفجارات في تل أبيب، وأعلنت إسرائيل عن سقوط مصابين.

ولفتت إلى أن الحكومة الإسرائيلية دعت لاجتماع موسع مساء اليوم، وقررت إخلاء عدد من مستوطنات غلاف غزة، رغم أنها أعلنت سيطرتها 100% على مستوطنات غلاف غزة، لكن تسلل جديد أثبت أنها لم تسيطر بالكامل بعد.