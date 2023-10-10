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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير العدل الفلسطيني: قوات الاحتلال ترتكب إرهابا منظماً .. فيديو

فلسطين
فلسطين

قال الدكتور محمد فهاد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إنّ الشعب الفلسطيني من حقه مقاومة الاحتلال حسب معايير القانون الدولي، وأناشد مجلس الأمن بالانعقاد فورًا لمطالبة سلطة الاحتلال بوقف اعتداءاتها.

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وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ"القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل لا تحترم الاتفافيات الدولية وترتكب جرائم ضد الشعب الفلسطيني، وأنّ جرائم الاحتلال تتطلب آلية قانونية دولية تجيز معاقبة مرتكبيها.

ووصف الوزير الفلسطيني، أنّ ما يحدث في غزة جرائم حرب وإبادة جماعية ينبغي النظر فيها أمام محكمة العدل الدولية، وما تنفذه إسرائيل من اعتداءات عبارة عن إرهاب منظم.

وأكد أنّ القرارات الدولية تكفل للشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه، لافتًا إلى أن المقاومة وتقرير المصير حقوق دولية مكفولة، وإسرائيل دولة محتل لا يمكن لها أن تعلن الحرب على إقليم محتل.

 

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