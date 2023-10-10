تضامنا مع فلسطين.. تفاصيل تأجيل مهرجان الجونة السينمائي أسبوعين

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي، تأجيل الدورة السادسة التي كان من المقرر انعقادها يوم الجمعة المقبل، إلى 27 أكتوبر الجاري بسبب الأحداث الجارية في فلسطين.

وأصدرت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي بيانا رسميا، تكشف فيه تفاصيل وأسباب انطلاق المهرجان في موعده السابق.

وجاء في نص بيان مهرجان الجونة:" في ظل الاضطرابات و الأحداث المؤسفة التي تشهدها المنطقة مؤخراً، قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي تأجيل الدورة السادسة من المهرجان لتقام في الفترة من 27 أكتوبر – 2 نوفمبر 2023. فى خضم هذه الأحداث المؤسفة تتجلى أهمية الإنسانية والتعاطف بين الشعوب، وسوف ينعكس شعار المهرجان الرئيسى "سينما من أجل الإنسانية" على أنشطة المهرجان".

واستطرد البيان، أكدت إدارة المهرجان “إننا نؤمن إيماناً قوياً في قدرة السينما على توحيد كافة الأطياف والفئات و بالرغم من أننا نعي صعوبة الوضع الحالي الا اننا أرتأينا انه من واجبنا أن نلتزم بأقامة المهرجان بدورته السادسة 2023”.

وأوضح البيان: "نحن نقدر بشدة تفهم سيادتكم للتغيرات الطارئة التي فرضتها علينا الظروف الحالية ونتطلع للترحيب بسيادتكم قريبا في النسخة السادسة من مهرجان".