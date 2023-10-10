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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير فرج: إسرائيل تعرضت لهزيمة كبيرة على يد المقاومة الفلسطينية

سمير فرج
سمير فرج

علق اللواء سمير فرج المفر الاستراتيجي، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة والقصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

 

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وقال سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "نتنياهو سيسقط بعد عملية طوفان الأقصى".

 

وأضاف سمير فرج: "إسرائيل في مشكلة كبيرة وأي فرد متواجد في رئاسة الأركان الإسرائيلية لا يعلم طريقة التصرف وإسرائيل تعرضت إلى هزيمة كبيرة".

 

وأكمل سمير فرج: "المقاومة الفلسطينية نفذت عملية ضد إسرائيل عالية الدقة وتم تنفيذ العملية في سرية تامة وحققوا عنصر المفاجأة".

 

وتابع سمير فرج: "المقاومة الفلسطينية استخدمت طائرات شراعية ودخلوا داخل المستوطنات وأسروا إسرائيليين.. نتنياهو في موقف صعب وبالتالي يقوم بضرب غزة بكل قوة، والقطاع لا يوجد به ماء أو كهرباء أو انترنت والمستشفيات خالية من المستلزمات الطبية ونتنياهو فرض حصار كامل على القطاع".

سمير فرج فلسطين إسرائيل المقاومة اخبار التوك شو

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