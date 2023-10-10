عاجل .. أمريكا ترسل حاملة طائرات أخرى إلى المنطقة

قبل خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن المنتظر مساء اليوم، وبعد محادثته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووفقا لما كشفته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، ونقلته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، فإن الولايات المتحدة الأمريكية، تجري النظر في إمكانية إرسال حاملة طائرات أخرى إلى المنطقة.

وقد انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، قائلا إن قطع الكهرباء والمياه يتعارض مع حقوق الإنسان للفلسطينيين.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار النمساوي كارل نيهامر يوم الثلاثاء، انتقد أردوغان خطط الولايات المتحدة لإرسال حاملة طائرات إلى المنطقة، قائلاً إن النشر قد يؤدي إلى "مذابح".