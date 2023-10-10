محمد أبو العينين: ما يحدث اليوم إبادة جماعية للشعب الفلسطيني

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن إسرائيل تدمر البنية التحتية لدولة فلسطين وتقتل الشعب الفلسطيني.

وأضاف النائب محمد أبو العينين، في مداخلة هاتفية مع أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن الشعب الفلسطيني يعاني من غياب حقوق الإنسان على أرضه، داعيا العالم إلى ضرورة التدخل لمنع جرائم إسرائيل في فلسطين.



وأشار النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إلى أن ما يحدث اليوم إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، وكلنا ضد ما يحدث تماما.



وتابع النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن نتانياهو قال إنه سيغير خريطة الشرق الأوسط يقصد وعايز يغير ايه تاني، قائلا: أرفض قتل المدنيين وما يحدث إبادة كاملة للشعب الفلسطيني.