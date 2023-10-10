أبو العينين يطالب الشعب المصري بالالتفاف حول القيادة السياسية

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد يبني مصر الحديثة بمشروعات عملاقة.



وأضاف النائب محمد أبو العينين، في مداخلة هاتفية مع أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلم جيدا رسالته للعالم في السلم والحرب، موجها حديثه للمصريين: "خلو بالكم المخططات لن تقف وتزيد".



وتابع النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب: الرئيس السيسي يعلم أن حدود مصر مهددة من الأعداء، وادعو المصريين لدعم السيسي لمواجهة الاعداء.



وأشار النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إلى أن الشعب لابد أن يكون واعيا ويجب أن نلتف حول القيادة السياسية.

