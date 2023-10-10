بياخد كيماوي وتعبان جدًا.. رسالة مؤثرة من نجل هاني الناظر

قدمت مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن تغطية عن مرض دكتور هاني الناظر حيث أثار خبر إصابة دكتور هاني الناظر بمرض السرطان حالة كبيرة من الحزن والتفاعل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة.

كما تصدر اسم الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث سابقا تريند جوجل، وذلك بعد ما وجه الدكتور محمد نجله طلب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لمتابعيه بالدعاء لوالده لأنه يمر بوعكة صحية شديدة.

وسبق وأعلن الدكتور محمد نجل الدكتور هاني الناظر عن إصابة والده بمرض السرطان وأكد انه تم اكتشاف المرض بالصدفة.

ومنذ إعلان نجله عن مرضه لا يتم إلا نشر القليل من المعلومات عن حالته الصحية على صفحته الشخصية أو صفحة دكتور هاني الناظر على فيسبوك.

ولكن منذ قليل عاد نجل الدكتور هاني الناظر للنشر تطورات الحالة الصحية لوالده، وأكد إن والده ما زال متواجدا حتى الآن في المستشفى وما زال يتلقى العلاج وهو في أمس الحاجة للدعاء.

وقال إن الدكتور هاني الناظر يشعر بآلام شديده نتيجة جرعات كيماوي وعلاج السرطان.

وكتب دكتور محمد الناظر نجل هاني الناظر، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "زي النهاردة يوم 10/10/2022 كنت في المستشفى لوحدي من غير حتى مرافق بعمل عملية كبيرة لتغيير مفصل الفخد، السنة دي والدي في المستشفى بياخد علاج كيماوي ومتألم جدا ومحتاج دعاء بشدة".

ايضا كشف الدكتور محمد عوض، أستاذ طب الأورام وأمراض الدم، في تصريحات صحفية عن خضوع الدكتور هاني الناظر لاجراء مسح ذري

وأكظ أن الكشف بالمسح الذري يأتي بشكل ثنائي أو ثلاثي الأبعاد، وعادة ما يستخدم في الكشف عن طبيعة وحجم الأورام داخل جسم المريض، باستثناء نوعين منه لا يرتبطون بالكشف عن الأورام.

وقال أستاذ أمراض الدم، إنه في حال ظهور الورم خارج الجسم، يمكن للطبيب قياسه بشكل تقريبي باستخدام اليد، أما في حال وجود الورم داخل الجسم بمكان يصعب الوصول إليه، يتم إخضاع المريض للمسح الذري: «لأنه بيكشف الإصابات داخل الجسم في أماكن صعب الوصول لها بالكشف الطبي».

وهذا ما أكده ايضا شادي إمام، مدير مركز الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية الشهير، حيث أكد أن الدكتور هاني الناظر أجرى مؤخرًا، مسحًا ذريًا، وذلك لتحديد نوع الخلايا السرطانية التي أصيب بها.

وقال ان الدكتور هاني الناظر بدأ في أولى مراحل رحلته العلاجية مع السرطان، ولم يرد الإفصاح عن نوعه أو أي تفاصيل أخرى عنه.



وكان الدكتور هاني الناظر قبل مرضه حريصا دائما على نشر المعلومات الطبية والرد على تساؤلات الجمهور باستمرار،

وكانت من أهم الموضوعات التي يتحدث عنها دكتور هاني الناظر هي توضيح المعلومات الصحيحة عن السرطان وتوضيح حقيقة الشائعات الخاطئة عن هذا المرض.

كشف دكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث، أن سبب السرطان العلمي غير معروف حتى الآن ولكن استطاع العلماء ابتكار التقنيات عديدة تحدد من انتشاره وتساعد على الشفاء منه.

و أوضح هاني الناظر في تصريحاته السابقة أنه لم يتم تحديد سوى بعض العوامل التي تزيد من فرص الإصابة بمرض السرطان مثل العوامل الوراثية والتدخين ولكن لم يتم تحديد أسبابه.

كما أنه كان مهتما بتصحيح المعلومات المتداولة على السوشيال ميديا المتعلقة باسباب السرطان وكشف الممارسات التجميلية الخاطئة التي تزيد من احتمالات الإصابة به.

حيث اكد ان الكيرياتين وكريمات الفرد تسبب السرطان بسبب مادة الفورملين.

ووضح ان الميكرويف لا يسبب السرطان

وتسخين الماء في الكاتل لا يسبب السرطان.

وان الملوخية المجمدة لا تسبب السرطان.

والأندومي ومرقة الدجاج ليس لهما علاقة بالمرض.

ولكنه شدد على ان التدخين يسبب أنواعا مختلفة من السرطان والأمراض المزمنة.

وايضا التعرض المباشر لأشعة الشمس بشكل متكرر يزيد احتمالات السرطان.