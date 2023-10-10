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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حرب عالمية ثالثة .. أبو العينين يحذر من تطورات الموقف بغزة على العالم

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

حذر النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، من تطورات الموقف في قطاع غزة على العالم، مضيفا أن هذا الأمر ينذر بحرب عالمية ثالثة، ويجب الحذر من هذا الأمر.

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مؤامرة إسرائيلية.. محمد أبو العينين يرفض فكرة تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء

وأضاف محمد أبو العينين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن إسرائيل تنفذ عملية إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، وتطورات ذلك خطر داهم على العالم أجمع، مبينا أنه ضد عمليات القتل ويرفضها، والآن إسرائيل تنفذ جرائمها أمام أعين العالم دون أن تحرك المنظمات ساكنا وتتصدى للاحتلال وجرائمه.

 

الشعب الفلسطيني يعاني من غياب حقوق الإنسان على أرضه

 

وأضاف النائب محمد أبو العينين، أن الشعب الفلسطيني يعاني من غياب حقوق الإنسان على أرضه، مشيرا إلى أن ما يحدث اليوم إبادة جماعية للشعب الفلسطيني.

أبوالعينين محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب قطاع غزة حرب عالمية ثالثة الإعلامي أحمد موسى

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