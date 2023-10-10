حرب عالمية ثالثة .. أبو العينين يحذر من تطورات الموقف بغزة على العالم

حذر النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، من تطورات الموقف في قطاع غزة على العالم، مضيفا أن هذا الأمر ينذر بحرب عالمية ثالثة، ويجب الحذر من هذا الأمر.

وأضاف محمد أبو العينين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن إسرائيل تنفذ عملية إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، وتطورات ذلك خطر داهم على العالم أجمع، مبينا أنه ضد عمليات القتل ويرفضها، والآن إسرائيل تنفذ جرائمها أمام أعين العالم دون أن تحرك المنظمات ساكنا وتتصدى للاحتلال وجرائمه.

الشعب الفلسطيني يعاني من غياب حقوق الإنسان على أرضه

وأضاف النائب محمد أبو العينين، أن الشعب الفلسطيني يعاني من غياب حقوق الإنسان على أرضه، مشيرا إلى أن ما يحدث اليوم إبادة جماعية للشعب الفلسطيني.