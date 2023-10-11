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رئيس التحرير
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يحجب الضوء.. العالم ينتظر الكسوف الحلقي للشمس | تعرف على موعده ومساره

كسوف الشمس
كسوف الشمس

ينتظر العالم حدثًا عالميًا يخص كسوف الشمس، حيث نشهد خلال الأيام القليلة القادمة كسوفًا حلقيًا للشمس، و«كسوف الشمس» حدث سماوي مذهل نرى خلاله الشمس محجوبة بواسطة القمر ما يلقي بظلاله على الأرض، وتحدث هذه الظاهرة عندما تصطف الشمس والقمر والأرض، وعندما يأتي القمر بين الأرض والشمس خلال مرحلة القمر الجديد، فإنه يحجب الضوء ويشكل ظلاً عبر الكرة الأرضية.

وقال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، رئيس قسم الفلك السابق، إنه سوف يحدث كسوف حلقي للشمس يوم السبت الموافق 14 أكتوبر، وأن الكسوف الحلقي يحدث عندما يكون القمر بعيدًا عن الأرض بحيث لا يغطي قرص الشمس بالكامل فينتج عن ذلك حلقة من الضوء حول القمر المظلم «كسوف حلقي».

وأوضح تادرس، أن مسار الكسوف الحلقي للشمس يبدأ من المحيط الهادئ قبالة ساحل جنوب كندا ويتحرك عبر جنوب غرب الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى وكولومبيا والبرازيل، وسيكون كسوفًا جزئيًا مرئيًا في معظم أنحاء أمريكا الشمالية والجنوبية والجزء الغربي من قارة أفريقيا.

Jobs Education أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية الشمس محجوبة بواسطة القمر الشمس والقمر الشمس والقمر والأرض

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