خبير علاقات دولية: تهجير الشعب الفلسطيني يعتبر تصفية للقضية.. فيديو

قال الدكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية ، إن تهجير الشعب الفلسطيني يعتبر " تصفية " للقضية الفلسطينة ، موضحا أن هذه التصفية هي ضرر للشعب الفلسطيني قبل أن تكون ضرر لمصر .

ولفت الدكتور أيمن سمير ، خلال لقائه لبرنامج " ٩٠ دقيقة " ، والمذاع على فضائية " المحور " ، أن مصر اكبر دولة قدمت الدعم للشعب الفلسطيني في اخر عشر سنوات ، مردفا ان مصر تقدمت بمساعدات لاعادة اعمار غزة .

وأشار ، إلى أن ما يحدث في غزة نتيجة أن الاخرين لم يستمعوا لنصيحة مصر ، التي وضحتها مصر وهما المسار السياسي ، أو الغليان والتصعيد .

