عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كيفية الحصول على قرض بنك ناصر لأصحاب المرتبات والمعاشات

قرض
قرض

يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية الحصول عليقرض من بنك ناصر التي يوفرها لأصحاب المرتبات والمعاشات، من خلال القرض الحسن وذلك لأصحاب المعاشات وورثتهم.

ويأتي القرض بحد أقصى 10 آلاف جنيه وبدون فوائد، وبمصاريف إدارية قليلة، وتسدد على أقساط شهرية لمدة 3 سنوات ويتم إعدامها حال وفاة المقترض.

إجراءات الحصول على قرض بنك ناصر

وتقدم البنوك عددا من الخدمات المصرفية كالقروض الحسنة دون فوائد ولفترة سداد تصل في بعض الأحيان إلى خمس سنوات.

​قرض بحد أقصى (75) % من المرتب أو المعاش، و لا يتم منح القرض لموظفى العقود المؤقتة إنما للعمالة الدائمة شرط أن يكون مر على التعييـــن (5) سنوات و تكون العائد (11)% فى حاله وجود ضامن حكومى و (11.7) % فى حالة عدم وجود ضامن حكومي.

قرض

قرض بنك ناصر من المرتب أو المعاش

  1. وفي حال الحصول على القرض بضمان المعاش الافتراضى يجب ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 20 عاما، مع تحويل القسط أو المرتب على البنك
  2. وفى حال الاقتراض بضمان المعاش والمعاش المستحق يتم تحويل القسط أو المعاش على البنك وفى حالة المعاش المستحق يتم تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
  3. يوفر بنك ناصر قرضا حسنا وذلك لأصحاب المعاشات وورثتهم، بحد اقصى 10000 جنيها و بدون فوائد، وبمصاريف إدارية قليلة، وتسدد على أقساط شهرية لمدة 3 سنوات ويتم إعدامها حال وفاة المقترض.
  4. ويتم تقديم القرض الحسن إما بضمان المرتب والذي يجب ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 3 سنوات كما يلزم تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وتحويل القسط أو المرتب على البنك.

اوراق الحصول على قرض بنك ناصر من المرتب أو المعاش

السداد علي 10 سنين.. قرض ميسر لأصحاب المعاشات.. اعرف الشروط

المرتب أو المعاش.. إجراءات الحصول على قرض بنك ناصر

دولة إفريقية خارج بريكس تسعى للحصول على قرض من البنك التابع للمنظمة

بدون ضامن ويصل لـ 2 مليون جنيه .. تعرف على تفاصيل قرض البنك الأهلي

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن "سارية".

- تقديم الرقم التأمينى للمقترض والضامن والمستفيد.

الفئة المستحقة
الأسرة
الشروط والأحكام

  1. الموظفون بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام .
  2. الرقم التأميني لطالب التمويل ( للعملاء الجدد لفتح الحساب ) .
  3. صورة بطاقة الرقم القومي السارية لطالب التمويل .
  4. إيصال مرافق حديث أو كتاب من جهة العمل يفيد العنوان الحالي لطالب التمويل من واقع ملف الخدمة .
  5. بيان مفردات الدخل ( مرتب ) لطالب التمويل.
  6. بيان الحـــالة الوظيفية.
  7. نفس الأوراق للضامن .
  8. أصــحاب المعاش / ورثه المعاش
  9. الرقم التأميني لطالب التمويل ( للعملاء الجدد لفتح الحساب ) .
  10. صورة بطاقة الرقم القومي السارية لطالب التمويل .
  11. إيصال مرافق حديث .
  12. بيان مفردات الدخل ( بيان معاش / بيان بنصيب الورثة) لطالب التمويل .
  13. نفس الأوراق للضامن بالإضافة إلى بيان حالة وظيفيــــة ومفردات المــــرتب.

إجراءات الحصول على الخدمة

  1. ​التقدم يالمستندات المطلوبـــة لأقرب فرع للعميـــــل .
  2. مراجعه المستندات ومراجعة نتيجة الإستعلام المركزى "i-score".
  3. تحويل المرتب / المعاش.
  4. الصــــرف للعميـــــل .
أصحاب المعاشات الحصول على قرض المرتبات والمعاشات القرض القرض الحسن قرض بنك ناصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكلام ده تنسوه.. سمير فرج يكشف تفاصيل المكالمة العاصفة بين السيسي ونتنياهو

العاصفة الشمسية هتضرب الأرض بكرة.. احم نفسك منها بهذه الخطوات

تطور خطير.. البنتاجون يعلن وصول قوات أمريكية لـ إسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية

بقرار من الحكومة.. انخفاض سعر السكر رسميا فى هذا الموعد.. تفاصيل

بسبب الممارسات غير الشرعية.. إجراء عاجل من البنوك في مصر | تفاصيل

600 جنيه| تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

أرض مصرية.. بيان عاجل من إسرائيل بشأن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

من خمسة شهور.. انفصال رنا رئيس عن خطيبها

موضوعات متعلقة

تبدأ من 1000 دولار| بنوك حكومية تطلق شهادات بعوائد مقدمة.. وقروض شخصية بضمان المرتب

البنك الأهلي يصدر شهادتي إدخار جديدتين بالدولار

بعائد يصرف مقدما وتخفيض على الإقراض.. البنك الأهلي يطرح شهادتي ادخار جديدتين بالدولار

الأوقاف تخصص 20 مليون جنيه إضافية لمشروع القرض الحسن

كيفية الحصول على قرض التمويل العقاري من البنك الأهلي

شقة بالتقسيط| كيفية الحصول على تمويل عقاري من 5 بنوك.. اعرف الفئات وسعر الفائدة

لمحدودي الدخل.. اشتري شقة بالتقسيط من مبادرة التمويل العقاري

زوج للقاضي: مراتي نصبت على الحكومة.. وخلعتني عشان المعاش

ترشيحاتنا

تدخل أمريكي عاجل لتوفير ممر آمن للمدنيين في قطاع غزة

شاهد| كر وفر بين قوات الاحتلال والفلسطينيين في بيت لحم

أبلغت المصري |ميدو يفجر مفاجأة بشأن توقيع نجما الزمالك للفريق البورسعيدي

بعد اشتباكات عنيفة.. الجيش الإسرائيلي يعلن استشهاد 3 من المقاومة في عسقلان

الصحة الفلسطينية: استشهاد شخصين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين

أبو عبيدة.. الاحتلال يقصف منزل لسان المقاومة الشهير| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدفين في 4 دقائق.. محمد صلاح يتصدر التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي

الفواكه المسموح بها لمرضى السكر| تعرف عليها

كيف تعرف أنك مصاب بمرض السكري؟.. 8 أعراض مبكرة

العاصفة الشمسية بكرة.. كيف تحمي نفسك من أضرار الحرارة الشديدة

فيديو

عاصفة شمسية وحقيقة انقطاع الإنترنت .. ناسا تجيب /فيديو جراف

تحذير من 5 أيام.. فترة حرجة للأرض وزلازل كبيرة

بياخد كيماوي وتعبان جدًا.. رسالة مؤثرة من نجل هاني الناظر

لا تهاون في الأمن القومي..رسائل قوية للرئيس السيسي بعد العدوان على غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ