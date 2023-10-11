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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تسجيل صوتي لـ «مبارك» يكشف عن خطة مشبوهة لـ «نتنياهو» ضد مصر|شاهد

الرئيس الأسبق محمد
الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ الدولة المصرية كانت على قدر المسئولية وحرّرت سيناء من الإسرائيليين وحرّرتها كذلك من الإرهابيين، وبدأت معركة التحرير الثالثة لسيناء عندما بدأت خطة التنمية الشاملة بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 وعرضت «وهبة» تسجيلاً صوتيًا للرئيس الأسبق “محمد حسني مبارك” كان فيه “نتنياهو يعرض خطته عليه لتهجير أهالي غزة لسيناء واستضافتهم في مصر”. 

وأضافت “وهبة”، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، المُذاع على قناة "المحور": "سيناء شكلها بقى يفرح والمشروعات فيها بكل مكان والاستثمار في سيناء يزيد كل يوم عن السابق، حيث صرفت الدولة عليها أكثر من 600 مليار جنيه".

وتابعت الإعلامية: "من الواضح أن أهل الشر وأصحاب النفوس الخبيثة عندما رأوا الجمال والتنمية التي حدثت في سيناء أصبحت جميلة في أعينهم وعادت المؤامرة مرة أخرى، حيث يريدون جعل سيناء جزءًا من غزة ونجد الفلسطينيين في سيناء، ويطلقون صواريخ على إسرائيل وترد إسرائيل، وبالتالي نجد أنفسنا في حرب مع إسرائيل.. المشرحة مش ناقصة قتـ ـلى". 

الاعلاميه بسمة وهبة الرئيس عبدالفتاح السيسي برنامج 90 دقيقة محمد حسني مبارك توك شو

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