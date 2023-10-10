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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة الصحة الفلسطينية توجه الشكر للدولة المصرية والقيادة السياسية

وزارة الصحة الفلسطينية
وزارة الصحة الفلسطينية

وجهت وزيرة الصحة الفلسطينية  الدكتورة مي أبو كيلة الشكر للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار لجهد مصر الدائم في محاولة تنسيق وصول المساعدات للقطاع ".


ووجهت كيلة نداء عاجل للمجتمع الدولي لإيقاف هذه الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني داخل القطاع  وعمل  ممرات  إنسانية  لمرور المساعدات".
كاشفة أن القطاع يعاني من نقص في الوقود والسولار الذي تعمل به المستشفيات ومع انقطاع الكهرباء تعمل تلك المستشفيات بمولدات الكهرباء وأن كميات السولار سوف تتعرض للنفاد يوم الخميس وقد تعاني المستشفيات من الظلام الدامس . 


وأوضحت أن مخزون الادوية والمستلزمات  الطبية يكفي بالكاد لمدة أربعة أيام فقط مناشدة العالم والمجتمع الدولي بالسماح بوجود ممرات إنسانية كما ينص القانون الدولي لإيصال المساعدات الإنسانية والمؤن الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ". 


أكملت: نحذر المستشفيات ستصبح المستشفيات بدون كهرباء وبدون مولدات لنفاذ السولار قطاع غزة يحتاج لضمير دولي حي وأن تصل المساعدات الإنسانية والغذائية لقطاع غزة".
وحول نقص الادوية الادوية  قالت: "تكفي لمدة أربعة أيام أخرى فقط ولدينا  مساعدات في الضفة لانعرف كيفية إيصالها للقطاع الذي تقطعت به كل السبل كما أن سلطات الاحتلال قطعت المياه عن القطاع ولا يوجد به الآن  مياه  صالحة للشرب  في  قطاع غزة". 


وأوضحت أنه لا ضحايا نتيجة القصف بين الاطقم الطبية أو التمريض لكن كثير منهم  هدمت بيوتهم كاملة وهناك مأزق  حقيقي مع اكتظاظ المستشفيات بالمصابين بشكل كبير جداً وتعرض الاطقم الطبية للإنهاك الشديد مع ارتفاع أعداد المصابين فوق الطاقة الاستيعابية للمستشفيات أو الاطقم الطبية وقدراتها"، لافتة إلى أنها أجرت اتصالا مع وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار لتنسيق إقامة  مستشفى ميداني في العريش  لاستقبال الضحايا من القطاع موجهة الشكر لمصر قائلة: "أشكر مصر الشقيقة الكبرى لنا". 

الصحة الفلسطينية وزيرة الصحة الفلسطينية وزيرة الصحة الدكتور خالد عبد الغفار توك شو

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