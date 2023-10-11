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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نظمها إعلام العريش.. ندوة توصي بالمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية

جانب من حضور الندوة
جانب من حضور الندوة بالعريش


نفذ مركز إعلام العريش  محافظة شمال سيناء ،  ندوة ضمن حملة صوتك مستقبلك انزل وشارك دارت حول أهمية المشاركة السياسية لبناء المجتمع   فى إطار حملة قطاع الإعلام الداخلى التابع للهيئة العامة للاستعلامات.. حاضر فيها الدكتور عبد الكريم الشاعر بجامعة العريش ومؤسس جمعية أصحاب البصيرة وخبير تنمية بشرية ومن رواد العمل التطوعي،  وحضرها القبطان عيد درويش والحاجة فاطمة نصار رئيس نادى السعاده،  وادار اللقاء نجوى ابراهيم بأعلام العريش.

 

الرئيس المنتخب :


وتحدث الدكتور عبد الكريم الشاعر حول المشاركة وأهميتها ، مؤكدا أنها امانه لصناعة المستقبل للفرد ولأولاده ثم تناول المقصود بالانتخابات ومراحلها ودور الفرد قبل الانتخابات التشجيع على المشاركة وتوعية الآخرين بأهمية الصوت الانتخابى  ، وأثناء الانتخابات النزول لصناديق الانتخابات وبعد الانتخابات تشجيع الرئيس المنتخب والوقوف بجانبه .


وتم الرد على تساؤلات الحضور منها هل من قام بعمل توكيل لابد وأن يذهب للتصويت أم أن التوكيل يكفى؟. وفرضا لم اذهب للانتخاب هل حرام ؟.،ماهى الشروط الواجب توافرها فى الفرد المرشح  للرئاسه .وهل أصحاب البصيرة لهم حق الانتخاب؟.

 وفى ختام اللقاء أوصى الحضور،    بضرورة المشاركة وممارسة الاستحقاقات الانتخابية والنزول لصناديق الانتخابات. وعدم عمل توكيل مرتين والابتعاد تماما عن ترديد الإشاعات والاستماع إليها أو نشرها .والتأكد  ان  بطاقة الرقم القومى سارية اثناء الاستحقاق الانتخابى للمشاركة فى هذا العرس الانتخابى والحق الدستورى لصناعة المستقبل .

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