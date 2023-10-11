خلال ساعات.. اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن أزمة لاعبي الزمالك والمصري

أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أنه تمت مراسلة النادي المصري بالمثول للتحقيق في واقعة أحمد عيد وأحمد أيمن منصور وتوقيعهما لناديين، ولكنهم طلبوا تأجيله، مشيرًا إلى نادي إنبي ليس طرفًا في الأزمة الحالية بشأن أحمد عيد.

وقال الكومي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "لسنا ضد المصري، كما أن هناك شكوى أخرى ضدهم من حسام حسن المدير الفني السابق الذي يطالب بالحصول على مستحقاته المتأخرة، ولا يوجد تعنت مطلقًا ضدهم، ونحن مع جميع الأندية للحصول على حقوقها".

اتحاد الكرة: سنحدد موعد التحقيق في أزمة لاعبي المصري خلال ساعات

وأضاف: "يتم تحديد موعد لاحق للتحقيق بعد تأجيله من جانب المصري، واليوم قمت بإجراء اتصالات مع مسئولي اتحاد الكرة، لحسم هذه الأزمة".

واختتم: "سيتم إبلاغ جميع الأطراف المتنوعة بالموعد الجديد للتحقيق في الساعات القادمة".