عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خلال ساعات.. اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن أزمة لاعبي الزمالك والمصري

صدى البلد

أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أنه تمت مراسلة النادي المصري بالمثول للتحقيق في واقعة أحمد عيد وأحمد أيمن منصور وتوقيعهما لناديين، ولكنهم طلبوا تأجيله، مشيرًا إلى نادي إنبي ليس طرفًا في الأزمة الحالية بشأن أحمد عيد.

وقال الكومي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "لسنا ضد المصري، كما أن هناك شكوى أخرى ضدهم من حسام حسن المدير الفني السابق الذي يطالب بالحصول على مستحقاته المتأخرة، ولا يوجد تعنت مطلقًا ضدهم، ونحن مع جميع الأندية للحصول على حقوقها".

اتحاد الكرة: سنحدد موعد التحقيق في أزمة لاعبي المصري خلال ساعات

وأضاف: "يتم تحديد موعد لاحق للتحقيق بعد تأجيله من جانب المصري، واليوم قمت بإجراء اتصالات مع مسئولي اتحاد الكرة، لحسم هذه الأزمة".

واختتم: "سيتم إبلاغ جميع الأطراف المتنوعة بالموعد الجديد للتحقيق في الساعات القادمة".

المصري احمد ايمن منصور احمد عيد انبي اتحاد الكرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا تفريط في أمننا القومي واحذروا من عداوة المصريين| رسائل قوية من الرئيس السيسي إلى نتنياهو والعالم

العاصفة الشمسية هتضرب الأرض بكرة.. احم نفسك منها بهذه الخطوات

الكلام ده تنسوه.. سمير فرج يكشف تفاصيل المكالمة العاصفة بين السيسي ونتنياهو

تطور خطير.. البنتاجون يعلن وصول قوات أمريكية لـ إسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية

بقرار من الحكومة.. انخفاض سعر السكر رسميا فى هذا الموعد.. تفاصيل

600 جنيه| تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بسبب الممارسات غير الشرعية.. إجراء عاجل من البنوك في مصر | تفاصيل

من خمسة شهور.. انفصال رنا رئيس عن خطيبها

ترشيحاتنا

برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023: استخدم مواهبك

الكاتب الصيني مو يان الحاصل على نوبل..ما علاقته بنجيب محفوظ وجمال الغيطاني؟

رزق واسع وقوة فى البدن ونعم لا حصر لها بذكر واحد

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي يوجه رسائل قوية بعد العدوان على غزة| تفاصيل

تعليق جميع الرحلات الجوية في مطار لوتن بلندن بسبب حريق | فيديو

بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم|بيان عاجل من الدفاع المدني بغزة بشأن العالقين تحت الأنقاض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدفين في 4 دقائق.. محمد صلاح يتصدر التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي

الفواكه المسموح بها لمرضى السكر| تعرف عليها

كيف تعرف أنك مصاب بمرض السكري؟.. 8 أعراض مبكرة

العاصفة الشمسية بكرة.. كيف تحمي نفسك من أضرار الحرارة الشديدة

فيديو

عاصفة شمسية وحقيقة انقطاع الإنترنت .. ناسا تجيب /فيديو جراف

تحذير من 5 أيام.. فترة حرجة للأرض وزلازل كبيرة

بياخد كيماوي وتعبان جدًا.. رسالة مؤثرة من نجل هاني الناظر

لا تهاون في الأمن القومي..رسائل قوية للرئيس السيسي بعد العدوان على غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ