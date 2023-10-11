الأهلي يسعى لضم 4 صفقات نارية | تفاصيل

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي، يراقب بعض اللاعبين في الدوري المصري في مختلف المراكز، للتعاقد معهم خلال الفترة المقبلة.

أمير هشام: فتوح وعبد الواحد وجلال والكرتي على طاولة الأهلي استعدادًا لكأس العالم 2025

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي يفكر في التعاقد مع المغربي وليد الكرتي وأسامة جلال ثنائي بيراميدز، اللذان ينتهي عقودهما مع ناديهما بنهاية الموسم الجاري، ويرفضان تجديد التعاقد حتى الآن".

وأضاف أمير هشام: "الثنائي الآخر هو أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك الذي ينتهي تعاقده مع فريقه بنهاية الموسم الجاري، بالإضافة إلى عمر كمال عبدالواحد لاعب مودرن فيوتشر الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم أيضًا".

واختتم: "عمر كمال حسم قراره بعدم تجديد عقده، والأهلي سيعمل على ضم اللاعب في يناير بمقابل مادي أو في الصيف بشكل مجاني، والنادي يعمل لتدعيم صفوفه بأقوى الصفقات استعدادًا لبطولة كأس العالم للأندية 2025 والتي ستضم 32 ناديًا".